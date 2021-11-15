Из Екатеринбурга за три дня на полигоны вывезли пять тысяч тонн снега

Коммунальщики использовали 110 тонн противогололедных материалов и 33 тонны мелкофракционного щебня Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три дня коммунальщики вывезли из Екатеринбурга на полигоны пять тысяч тонн снега. Об этом сообщает мэрия.

- Городские службы благоустройства усилили работу по вывозу снега и борьбе с гололедными явлениями, чтобы жители могли без труда передвигаться по тротуарам и пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, - говорится в сообщении.

Снегопад накрыл столицу Урала 12 ноября и продолжался еще три дня. В ночь на 15 ноября на уборку улиц города вышли 95 рабочих и 234 единицы спецтехники. Они отправили на полигоны больше 2,7 тысячи тонн снега.

Также коммунальщики использовали 110 тонн противогололедных материалов и 33 тонны мелкофракционного щебня. Днем 15 ноября работы по устранению последствий снегопада продолжились. Планируется привлечь 340 рабочих и 148 спецмашин.

Уральский гидрометцентр пообещал на этой неделе свердловчанам температуру до -20 градусов ночью и до -9 - днем. По словам главного синоптика Галины Шепоренко, в период с 14 по 18 ноября из-за северо-западных воздушных потоков ожидается преобладание умеренно морозной погоды.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка