В работе уральского оператора «Мотив» произошел массовый сбой

«Мотив» уже принес своим клиентам извинения за доставленные неудобства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге абоненты уральского оператора «Мотив» пожаловались на сбой в функционировании мобильной сети. Пользователи сообщали, что не могли получать и принимать звонки. Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе оператора, заверив, что все неполадки оперативно устранены.

- В понедельник с 15:10 до 17:10 некоторые абоненты Мотив, находившиеся в юго-западной части города Екатеринбурга и Полевском могли испытывать сложности с использованием голосовой связи. Доступ в интернет предоставлялся в полном объеме. В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме, - сообщает пресс-служба оператора.

«Мотив» уже принес своим клиентам извинения за доставленные неудобства и поблагодарил своих абонентов за понимание. В 17:15 многие клиенты сервиса заявили, что связь полностью восстановилась и работает без проблем.