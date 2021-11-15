В Екатеринбурге открыли движение по дублеру улицы Металлургов

Рабочие обновили дорожное покрытие и тротуары общей площадью около 2,5 тысячи квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закончилось строительство участка дублера улицы Металлургов. Сегодня, 15 ноября по нему открыли движение, сообщает мэрия.

- Эта улица очень важна. По ней будут курсировать три маршрута городского транспорта, тем самым мы участок на Металлургов разгрузим от автобусов, - заявил на открытии глава города Алексей Орлов.

Мэр отметил, что благодаря открытию этого участка больше не будет пробок в сторону Новомосковского рынка и крупных магазинов. Он подчеркнул, что на дублере улицы Металлургов установили две остановки для общественного транспорта.

На участке в 591 метр дорожники провели капитальный ремонт дороги и прилегающей к ней территории. Рабочие переложили сети газа и электричество. Также они обновили дорожное покрытие и тротуары общей площадью около 2,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, дорожники установили 19 опор освещения и уложили почти 3,5 тысячи квадратных метров газона.

С 15 ноября на обновленном дублере улицы Металлургов начал курсировать по специальному выделенному участку общественный транспорт. Это должно положительно сказаться на пассажирских перевозках и безопасности на выезде и въезде в Екатеринбург.

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