Свердловские спасатели развернут мобильные пункты для застрявших на трассе водителей

В таких пунктах имеется горячая еда, которую готовят на полевой кухне, питьевая вода, чай Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели Свердловской области с наступлением холодов развернут на трассах региона мобильные и подвижные пункты обогрева для застрявших водителей, чтобы предотвратить несчастные случаи на дороге. Их подготавливают в палатках или специальных модулях.

- На разворачивание палатки (модуля) в зоне чрезвычайной ситуации спасателям требуется не более четырех часов. Это время требуется для прибытия к месту происшествия, развертывания, установки печи и прогрева до комфортной температуры, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

В таких пунктах имеется горячая еда, которую готовят на полевой кухне, питьевая вода, чай, также созданы условия для подзарядки мобильных телефонов, которые отключаются на морозе. В регионе готовы развернуть до 38 модулей обогрева.