Сейчас проводится служебная проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском задержали водителя фирмы с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

- Владельцем поддельной бумажки оказался 35-летний мужчина, житель Республики Узбекистан, водитель одной из фирм грузоперевозок, - говорится в сообщении.

Мужчину остановили 14 ноября с фальшивым фитосанитарным сертификатом, дающим право на вывоз за пределы России древесины. Полиция выяснила, что водителю поддельные документы выдал его работодатель в сентябре 2021 года.

По этому факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (Подделка документов). Сейчас проводится служебная проверка.

Ранее на Урале обнаружили 515 фальшивых банкнот на 2,5 миллиона рублей. Основная доля фальшивых купюр приходилась на пятитысячные купюры. Они составляли 91% от всех подделок. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество поддельных денег сократилось на треть.

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