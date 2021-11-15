В Свердловской области закупят лекарств от коронавируса на 527 миллионов

Конкурс на портале государственных закупок разместил региональный минздрав Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области закупят лекарств для лечения коронавируса на 527 миллионов рублей. Конкурс на портале государственных закупок разместил региональный минздрав. На эти деньги планируется приобрести 5.8 миллиона таблеток «Фавипиравир», который входит в список рекомендованных препаратов при борьбе с COVID, только на него потратят порядка 248 миллионов.

- Объявлен конкурс на поставку 1,2 миллиона штук таблеток «Ривароксабан» на общую стоимость 104,8 миллиона рублей. Средства на закупку выделены из субсидии, предоставленной Свердловской области для борьбы с коронавирусом, - говорится в конкурсной документации на портале госзакупок.

Также примерно на 150 миллионов рублей закупят «Апиксабан» и «Умифеновир», который больше известен как «Арбидол». Они также входят в группу рекомендаций специалистов по лечению COVID-19.