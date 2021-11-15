В Ирбите директор магазина, где продавали спирт, пытался дать взятку полиции

Полицейские отказались от денег и сообщили о незаконном предложении в дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите директора магазина, где продавали этиловый спирт, обвиняют в даче взятки полицейским. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

- В июле 2021 года сотрудниками полиции в помещении магазина ООО «Элис» выявлен факт сбыта этилового спирта в емкостях по 100 миллилитров, - говорится в сообщении.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что единственный учредитель и директор магазина не хотел, чтобы его привлекли к ответственности и изъяли товар. Он предложил полицейским взятку на общую сумму в 20 тысяч рублей.

Однако сотрудники отказались от денег и сообщили о незаконном предложении в дежурную часть. В отношении ООО «Элис» возбудили дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в силу.

Также на директора организации завели дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий). Дело направили в суд.

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