На Урале контрольные группы проверили соблюдение ограничительных мер в ресторанах и кафе

Еще в 13% точек общественного питания посетители нарушают масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжаются проверки соблюдения масочного режима предъявления QR-кодов о вакцинации в общественных местах, в частности, в ресторанах и кафе. В рейдах задействовано более 300 межведомственных контрольных групп.

- С 30 октября по 14 ноября обследовано более 500 объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. По словам специалистов, только в 17% ресторанов и кафе, которые были осмотрены, не проверяют QR-коды, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Еще в 13% точек общественного питания посетители нарушают масочный режим, а в 8% не обеспечивается социальная дистанция. Около 5% заведений работают вопреки указу губернатора после 23:00. Но в целом большинство объектов функционируют с соблюдением действующих требований.

Всего же с 30 октября по 14 ноября 2021 года контрольными группами Свердловской области проверено 34 414 объекта потребительского рынка.