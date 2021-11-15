В Первоуральске вынесли приговор сбежавшему из колонии заключенному

Полиция задержала сбежавшего заключенного в тот же день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске вынесли приговор Андрею Ряпосову, который сбежал из колонии-поселения. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

-15 июня 2020 года за совершение кражи мужчина Ревдинским городским судом был приговорен к наказанию в виде 1 года 10 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - говорится в сообщении.

Отбывая наказание, преступник 5 апреля 2021 года сбежал из колонии. В этот же день злоумышленника задержала полиция. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).

Первоуральский суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из колонии сбежал убийца с татуировкой «смерть с косой». Осужденный очень высокого роста – 195 сантиметров, худощавый. В день побега он был одет в черную куртку, черные штаны и вязанную шапку.

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