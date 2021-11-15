Женщины из Екатеринбурга путешествуют чаще мужчин – исследование bigdataTele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Чаще всего с апреля по октябрь по стране путешествовали клиенты компании от 30 до 40 лет. Длительность отдыха у жителей Свердловской области составила 11 дней.

Datascientists Tele2 изучили группу абонентов, которые путешествовали по российским регионам с апреля по октябрь 2021 года. Наиболее активными оказались клиенты в возрасте от 30 до 40 лет (миллениалы, или поколение Y) – 41% от общего числа туристов. На абонентов от 40 до 50 лет приходится 21% всех путешественников. На третьем месте по туристической активности – клиенты в возрасте от 20 до 30 лет с результатом 18%. Реже путешествуют абоненты от 50 до 60 лет – их доля равна 11%. И лишь 5% составляют туристы старше 60 лет.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

По данным Tele2, женщины из Екатеринбурга и области отправляются в поездки чаще мужчин– 54% против 46%.А средняя длительность отдыха свердловчанина с апреля по октябрь составила 11 дней.Наиболее популярными отпускными направлениями для абонентов Tele2 из Свердловской области традиционно стали южные регионы (Краснодарский край, Республика Крым),Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, Москва и Санкт-Петербург.