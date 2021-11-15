Проект СвЖД в сфере промышленного рециклинга признан лучшим на всероссийском экологическом конкурсе

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

По итогам Всероссийского конкурса региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология» в 2021 году проект Свердловской магистрали по переработке отслуживших свой срок резинотехнических изделий признан лучшим в области эффективного обращения с промышленными отходами. Примечательно, что соответствующее решение было принято жюри накануне Всемирного дня рециклинга, который отмечается 15 ноября.

Технологическую линию по переработке резиновых отходов СвЖД смонтировала на станции Пермь-Сортировочная в конце прошлого года в рамках проекта «Обеспечение экологической безопасности». Автоматизированный комплекс измельчает отработанные подкладки под рельсы в резиновую крошку различных фракций. Там же из получаемого сырья производят травмобезопасное напольное покрытие. С начала 2021 года переработано 130 тонн отходов, получено 80,4 тонны резиновой крошки, выпущено более 1,2 тыс. кв. м плитки.

Напомним, ранее на конкурсе «Надежный партнер – Экология» в этой же номинации был отмечен другой экологический проект СвЖД – передвижной дробильно-сортировочный комплекс по переработке старых железобетонных шпал. В настоящее время он продолжает функционировать на ст. Подволошная и с начала года переработал более 15 тысяч шпал, из которых получено 1,6 тыс. куб. м щебня разных фракций и 109,5 тонн металлолома.

Рециклинг (вторичная переработка) отходов на собственных площадках позволяет снижать негативное влияние на окружающую среду и расходы на утилизацию, а также получать востребованное сырье для последующего повторного использования.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Всемирный день рециклинга ведет свою историю с 1997 года, когда экологи в США предложили поощрять жителей, сдающих мусор в переработку и покупающих продукцию, произведенную из вторичного сырья. Цель праздника – привлечь внимание властей, общественности и бизнеса к проблемам ограниченности природных ресурсов и неконтролируемого накопления отходов.

Всероссийский конкурс лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология» проводится ассоциацией «Надежный партнер» совместно с общероссийской общественной организацией по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» при поддержке Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства энергетики. Участие в конкурсе принимают компании различных организационно-правовых форм и форм собственности, региональные органы власти, муниципальные предприятия.