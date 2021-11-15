Роспотребнадзор назвал муниципалитеты, которые находятся в «красной» зоне по коронавирусу в Свердловской области

В 14 муниципалитетах сложная ситуация с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области на официальной сайте опубликовал карту заболеваемости коронавирусом в разных муниципалитетах региона. По данным ведомства, 14 из них находятся в критической ситуации - это Карпинск, Нижние Серги, Нижний Тагил, Асбест, Камышлов, Березовский, Артинский, Режевской, Красноуфимский, Ревдинский, Богдановический, Первоуральский, Кировградский городской округ и Слободо-Туринский район.

Эти территории помечены на карте красным - на них показатель заболеваемости коронавирусом варьируется от 677,97 до 2806,47 на 100 тысяч жителей.

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Отметим, что с начала пандемии на 15 ноября в Свердловской области диагноз подтвердился у 168 302 человека. За сутки в регионе зарегистрировали еще 725 новых случаев коронавируса. На сегодня среди тех, кто находится в больницах, 575 жителя региона находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 462 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, за сутки скончались еще 33 пациента. Всего жертвами пандемии в регионе стал 7 917 человек.