В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега»

Из торгового центра вывели персонал и посетителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из торгового центра «Мега», который находится на улице Металлургов эвакуировали посетителей и персонал. Люди, после тревожного оповещения начали покидать здание сегодня, 15 ноября около 15:00. Представители организации и спасатели помогали выводить людей.

К счастью, тревога была ложной. Эвакуация прошла успешно и посетители вернулись обратно в здание.

- Представители администрации связались с нами. Причина этому ложная сработка пожарной сигнализации. Одно подразделение выехало для проверки информации. Людей эвакуировали, здание проверили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.