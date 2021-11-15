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Происшествия15 ноября 2021 10:05

Из-за ДТП на улице 8 марта встали трамваи

На перекрестке с Саперов столкнулись две легковушки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге днем, 15 ноября, на перекрестке улицы 8 марта и перекрестка Саперов столкнулись две легковушки. Судя по Яндекс.Картам, из-за ДТП на 8 марта парализовало движение трамваев. Кроме того, из-за аварии образовалась пробка от Фурманова и практически до Декабристов.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Qashqai не предоставил преимущество водителю автомобиля Toyota Camry при выезде с прилегающей территории, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В аварии пострадал водитель Toyota Camry. Его доставили в больницу, где медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей ноги.