Из-за ДТП на улице 8 марта встали трамваи

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В Екатеринбурге днем, 15 ноября, на перекрестке улицы 8 марта и перекрестка Саперов столкнулись две легковушки. Судя по Яндекс.Картам, из-за ДТП на 8 марта парализовало движение трамваев. Кроме того, из-за аварии образовалась пробка от Фурманова и практически до Декабристов.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Qashqai не предоставил преимущество водителю автомобиля Toyota Camry при выезде с прилегающей территории, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В аварии пострадал водитель Toyota Camry. Его доставили в больницу, где медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей ноги.