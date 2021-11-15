Tele2 и «Эрмитаж-Урал» покажут шедевр Брейгеля накануне открытия выставки

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

16 ноября в 17:00 в официальной группе оператора «ВКонтакте» куратор выставки проведет прямой эфир-знакомство с картиной «Проповедь Иоанна Крестителя» и её автором, нидерландским художником Питером Брейгелем (1564-1638).

Шедевр Питера Брейгеля будет представлен в Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа, которые пройдут с 18 по 22 ноября, и будет доступен для публики до 6 февраля 2022 года. У зрителей эфира будет уникальная возможность познакомиться с выставкой еще до ее открытия.

В июле 2021 года Tele2 запустила новый этап проекта «На связи с искусством» вместе с онлайн-экскурсией накануне официального открытия Центра «Эрмитаж-Урал». Также для всех гостей музея оператор приготовил бесплатный 4G-аудиогид по постоянной и временной экспозициям. С 4G-аудиогидом можно устроить тур по залам, не дожидаясь экскурсовода. Уже более 3600 человек воспользовались этой возможностью. Кроме того,Tele2 оборудовала зоны отдыха и библиотеку музея точками для зарядки смартфонов и скоростным Wi-Fi, благодаря чему гости могут всегда оставаться на связи.

Своим клиентам оператор предлагает бесплатный вход в Центрпо воскресеньям, и уже более 1300 человек познакомились с музеем благодаря этой возможности.

Кроме Центра «Эрмитаж-Урал», бесплатный вход для клиентов и бесплатный 4G-аудиогид для всех гостей оператор предлагает и в остальных отделениях Музея ИЗО – корпусе отечественного искусства на Воеводина, 5 и музее наивного искусства на Розы Люксембург, 18.