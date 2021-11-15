На Урале зафиксировали еще 725 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки от коронавируса скончались 33 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 725 новых случаев коронавируса. Из них 153 зафиксировали в Екатеринбурге, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 выявили у жителей Алапаевска, Первоуральска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Ирбита, Сухого Лога, Верхотурья, Ревды, Режа и других населенных пунктов Свердловской области.

С начала пандемии коронавирусом заразились 168 302 уральца. Полностью вылечиться удалось 149 517 свердловчанам. За минувшие сутки из больниц выписали 479 человек.

При этом состояние 900 пациентов оценивается врачами как тяжелое. 575 жителей региона находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 462 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 7 793 уральцев оценивается как средней тяжести.

Также за минувшие сутки от коронавируса скончались 33 человека. Всего с начала пандемии от инфекции погибли 7 917 свердловчан.

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