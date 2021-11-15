СвЖД в интересах клиентов развивает инфраструктуру малодеятельных участков и станций в Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Компания придает большое значение сотрудничеству с предприятиями горнодобывающего комплекса в Свердловской области, поскольку это помогает привлекать дополнительные объемы грузов (в частности, полиметаллических руд с уральских месторождений) на железную дорогу и развивать экономику региона.

Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», в рамках взаимодействия с крупнейшей российской горнорудной компанией начинает транспортировку полиметаллической руды со станции Полуночное на территории Ивдельского городского округа на севере Свердловской области. Первый состав с товарной рудой 10 ноября отправился в Казахстан. До конца года на станцию Баталы Казахстанской железной дороги планируется отправить 15 тысяч тонн минерального сырья.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Чтобы организовать бесперебойный вывоз добываемой руды, СвЖД модернизировала систему управления движением поездов на ветке Ивдель I – Полуночное. Система автоблокировки на данном тупиковом перегоне была переведена в автономный режим, что позволило изменить схему пропуска поездов на смежном однопутном участке Ивдель I – Верхнекондинская и увеличить пропускную способность.

По договору с грузоотправителем, СвЖД должна будет обеспечивать ритмичную подачу порожних вагонов и локомотива на подъездные пути предприятия, координировать маневровые операции и вывоз готовых составов. Для этих целей маневровый локомотив на участке будет готов к работе в любое время суток.

Отметим, в июле 2021 года СвЖД начала перевозку полиметаллической руды, добываемой на Северо-Калугинском медно-колчеданном месторождении (Свердловская область). За три месяца с железнодорожной станции ГРЭС на станцию Алтай в Казахстане отправлено 55,7 тысяч тонн сырья с перспективой довести годовой показатель погрузки до 200 – 220 тысяч тонн.

Полиметаллические руды – это комплексные руды, содержащие целый ряд химических элементов, среди которых драгоценные и цветные металлы. Уральские полиметаллические руды характеризуются содержанием большого количества серебра, золота, меди, цинка, олова и других промышленных металлов.