Портфель Газпромбанка по банковскому сопровождению контрактов в первом полугодии вырос на 43%

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Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По словам исполнительного вице-президента Газпромбанка – начальника Департамента банковского сопровождения контрактов Олега Мельникова, текущий результат подтверждает намерение клиентов реализовывать инвестиционные проекты высокими темпами, несмотря на пандемию, сохраняя устойчивое финансовое положение своих подрядных организаций. Также бизнес по банковскому сопровождению контрактов стал одним из основных источников пополнения ликвидности банка.

В сообщении отмечается, что росту бизнеса способствовало сотрудничество с предприятиями нефтегазовой отрасли, а также с компаниями, реализующими инфраструктурные проекты в России: портфель банковского сопровождения инфраструктурных проектов увеличился на 20%, превысив 630 млрд рублей. Также объем контрактов девелоперов на банковском сопровождении Газпромбанка за отчетный период вырос на 130%, до 158 млрд рублей. Также отмечается, что «все больше фондов понимают значимость и необходимость практического применения банковского сопровождения для контроля расходов подрядных организаций при проведении работ по капитальному ремонту».

«Компании продолжают активно внедрять банковское сопровождение контрактов, что связано с запросом на оптимизацию финансовой и закупочной политики, стремлением к повышению прозрачности при реализации инвестиционных программ, а также развитием технологий и сервисов банковского сопровождения в Газпромбанке», - прокомментировал Олег Мельников