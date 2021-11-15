В Екатеринбурге неизвестные с топором пытались проникнуть в магазин техники

Магазин, на который пытались совершить нападение, находится на улице Луначарского, 189. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге в ночь на 15 ноября четверо неизвестных мужчин пытались проникнуть в магазин STIHL. Они пытались разбить витрину топором, молотком и камнем. Видео опубликовал паблик «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Это произошло в 03:26. Магазин, на который пытались совершить нападение, находится на улице Луначарского, 189. Попытка проникнуть в здание оказалась неудачной. Злоумышленники скрылись с места.

В пресс-группе городского УМВД «КП Екатеринбург» рассказали, что на место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №7.

- В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту, - добавили в ведомстве.

Ранее, 30 июля 2021 года, в Екатеринбурге мужчина похитил кассу из магазина на улице Фрезеровщиков. Он угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник схватил женщину и потребовал деньги.

Также он повалил продавца на пол и ударил рукояткой оружия по голове. Женщина сказала, что деньги в кассе на прилавке. Мужчина взял их и скрылся. Через несколько дней полиция его задержала.

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