ЕВРАЗ помогает обучать студентов социально-технологическому предпринимательству

Фото предоставлено пресс-службой "ЕВРАЗ"

При поддержке ЕВРАЗа в учреждениях профессионального образования Урала и Сибири стартовал специальный трек «Социально-технологическое предпринимательство» в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE.

Трек, инициированный ЕВРАЗом, – уникальная практика не только в рамках акселератора, но и в целом в сфере молодежного социального предпринимательства.

«ЕВРАЗ третий год выступает стратегическим партнером Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. В этом году совместно с РАНХиГС мы разработали специальный трек для обучающиеся вузов, колледжей и техникумов Новокузнецка и Нижнего Тагила. Студенты объединились в команды с опытными наставниками акселератора RAISE, это должно помочь развитию soft skills у студентов технических профессий. Мы уверены, что в рамках трека будут созданы действительно полезные социально-технологические предпринимательские проекты, направленные на решение актуальных проблем регионов присутствия компании» - отмечает руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко.

В треке принимают участие 7 команд студентов из вузов и колледжей разных регионов России, в том числе из Нижнетагильского филиала Уральского федерального университета (НТИ УрФУ), Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, Сибирского государственного индустриального университета (г.Новокузнецк), Кузнецкого индустриального техникума. В качестве наставников выступают менторы филиалов РАНХиГС.

После обучения лучшая команда начинающих социальных предпринимателей отправится на стажировку для изучения успешного опыта развития социального предпринимательства.

Акселератор RAISE - всероссийская образовательная программа, нацеленная на формирование у студентов надпрофессиональных практических компетенций. Разработанные ими проекты решают социальные проблемы региона и помогают развитию гражданского общества. За все конкурсные сезоны акселератора его участниками стали более 7 000 студентов из более чем 85 вузов из всех регионов страны. Уже реализовано более 430 проектов, благополучателями которых стали более 70 000 человек.