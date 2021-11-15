Turkish Airlines возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул на новогодние праздники

Рейсы будут выполняться на самолете Airbus A321neo Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Turkish Airlines с 23 декабря и до конца новогодних праздников возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул. Самолеты будут летать из столицы Урала в турецкий мегаполис по понедельникам, четвергам и субботам.

- В это время можно будет улететь не только в крупнейший город Турции, но и, воспользовавшись разветвленной маршрутной сетью перевозчика, отправиться по одному из более 250 направлений по всему миру из аэропорта Стамбула, - отметили в пресс-службе «Кольцово».

Вылет из Стамбула запланирован на 01:30, обратный рейс из Екатеринбурга - в 08:55 местного времени. Продолжительность полета составит больше четырех часов. Рейсы будут выполняться на самолете Airbus A321neo, который вмещает до 182 пассажиров.

Сейчас рейсы в Стамбул из Кольцово выполняют авиакомпании «Победа» (четыре рейса в неделю) и Nordwind (два рейса в неделю).