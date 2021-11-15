Екатеринбурженка отсудила у дорожников больше 200 тысяч рублей за колею на дороге

Высота колеи на проезжей части составляла девять сантиметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Елена Б. отсудила у дорожников 206 тысяч рублей за снежную колею на дороге, из-за которой она попала в ДТП. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Авария произошла в последних числах декабря 2019 года. Женщина была за рулем Toyota Corolla и ехала улице Щербакова. При перестроении в левую полосу колесо машин попало в колею и автомобиль выбросило на встречную полосу. Там авто столкнулось с двумя другими. Сотрудник ГИБДД зафиксировали, что высота колеи на проезжей части составляла девять сантиметров.

- Участок, на котором случилась авария, находится на балансе администрации Чкаловского района Екатеринбурга. Работы по комплексному содержанию улиц и проездов в Чкаловском административном районе Екатеринбурга согласно муниципальному заданию выполняет МБУ «Чкаловское ДЭУ», - говорится в сообщении облсуда.

Эксперты установили, что авария нанесла ущерб машине Елены в размере 294 тысяч рублей. Екатеринбурженка подала иск в Чкаловский районный суд. Она хотела взыскать эти деньги с МБУ «Чкаловское ДЭУ».

Суд установил, что муниципальное учреждение виновато в аварии на 70%, а Елена на 30%. Иск частично удовлетворили и взыскали 206 тысяч рублей в пользу женщины. Также в пользу ФБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы Минюста РФ взыскали расходы на проведение судебной экспертизы: с ответчика – 19 тысяч рублей, с истца – восемь тысяч рублей.

МБУ «Чкаловское ДЭУ» подало апелляцию в Свердловский областной суд. Ответчик завил, что в аварии и повреждении машины была виновата сама екатеринбурженка. Однако облсуд согласился с судом первой инстанции и оставил решение без изменений. Оно вступило в силу.

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