В Екатеринбурге завели уголовное дело за долг по зарплате перед сотрудником предприятия

Расследование дела и выплата зарплаты находится на контроле прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завели уголовное дело после жалобы сотрудника ООО «Девятый трест – Екатеринбург» на то, что ему не выдают зарплату. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Согласно выписке кредитной организации по лицевому счету работодателя, в период образования задолженности у работодателя имелась возможность выплачивать своевременно и в полном объеме заработную плату заявителю, - говорится в сообщении.

Во время проверки выяснилось, что с марта по май 2021 года сотруднику не выплатили 42 тысячи рублей. Также стало известно, что директор хотел показать благополучность и прибыльность компании, поэтому не выплачивал зарплату.

Прокуратура направила материалы в следственные органы. Там уже возбудили дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Расследование дела и выплата зарплаты находится на контроле прокуратуры.

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