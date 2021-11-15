На реке Патрушиха заметили радужные разводы

Фото: скриншот с видео

Житель Екатеринбурга заметил радужные разводы в реке Патрушиха на Уктусе. Видеозапись масляного пятна опубликовал telegram-канал «Екатское чтиво». По словам екатеринбуржца, заметившего разводы, они появились с левого притока реки, где расположен автосервис.

Общественники уже передали в комитет экологии Екатеринбурга, а также в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обращение по факту загрязнения реки.

В пресс-службе администрации города «КП-Екатеринбург» рассказали, что комитет экологии отреагировал на ситуацию и направил обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой провести обследование реки.

Напомним, масляные пятна на Патрушихе замечают не в первый раз. В сентябре по этому поводу Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура уже организовывала проверку.