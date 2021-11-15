На Урале 94% сотрудников трудились в нерабочие дни

В сферах науки, образования, искусства, развлечений и масс-медиа каждый пятый сотрудник трудился во время нерабочих дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области во время нерабочих дней 94% сотрудников продолжили выполнять свои обязанности. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Среди тех жителей Свердловской области, кто работал в нерабочие дни, 83% вышли на работу по инициативе работодателя, 18% – по своей собственной, - заявили аналитики.

При этом 47% опрошенных свердловчан вышли на работу, потому что не хотели потерять часть зарплаты. Также 37% респондентов решили, что им ничего не угрожает, потому что они сделали прививку от коронавируса.

Кроме того, 16% уральцев не хотели проводить время дома. А 11% просто не успели закончить важные рабочие дела. 6% сотрудников не хотели выделяться на фоне коллег, которые работали в этот период.

Больше всего сотрудников, вышедших на работу с 30 октября по 7 ноября 2021 года, оказалось в сферах науки, образования, искусства, развлечений, масс-медиа. Там каждый пятый работник не сложил свои полномочия на время нерабочих дней.

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