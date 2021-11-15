Опубликован график работы пунктов вакцинации в Свердловской области на 15 ноября

В Екатеринбурге 12 ноября прививку от коронавируса можно поставить в 15 пунктах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса в выездных пунктах. Публикуем график их работы на 15 ноября 2021 года.

ЕКАТЕРИНБУРГ

- с 09:00 до 20:00: ТЦ «МЕГА»

- с 10:00 до 19:00: Гипермаркет «Сима-Ленд», ТРК «Парк Хаус», Аэропорт «Кольцово», ТРЦ VEER Mall, Екатеринбургский государственный цирк, ТЦ «ОМЕГА», Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж), ТРЦ «Гринвич»

- с 12:00 до 19:00: ТЦ «МАКСИДОМ», ТЦ «Дирижабль», ТРЦ «Кировский»

СЫСЕРТЬ

- с 10:00 до 15:00: ДК им. Романенко

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- с 16:00 до 19.00: ТРЦ «Квадрат»

- с 16:00 до 20:00: ТРЦ «DEPO»

АСБЕСТ

- с 10:00 до 18:00: ТЦ «Nebo»

СЕРОВ

- с 09:00 до 16.00: КТ «Родина»

РЕЖ

- с 10.00 до 18.00: ТЦ «Березка»

ВЕРХНЯЯ САЛДА

- с 10:00 до 13:00: Дом книги

- с 14:00 до 18:00: Администрация Верхнесалдинского ГО