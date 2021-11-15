Родители школьников подготовили заявление к прокурору Свердловской области Фото: скриншот с видео

В Каменске-Уральском несколько десятков человек вышли на пикет против дистанта. Родители школьников записали обращение к властям региона, в котором требуют отменить дистанционное обучение. Видео опубликовали в группе ВКонтакте «Подслушано Каменск-Уральский».

- Мы считаем, что дистанционное образование, когда ученик не имеет живого контакта с педагогом, не позволяет получать полноценные знания. Обучение является ущербным, неполноценным. Что является нарушением Конституции, где гарантировано всеобщее среднее образование, - говорит один из родителей в видеообращении. - Мы считаем это вредным для наших детей, для их образования, для их будущего.

Родители школьников также сообщили, что подготовили заявление к прокурору Свердловской области с просьбой проверить законность таких действий.

Напомним, в Свердловской области из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом учеников 5-11 классов отправили на дистанционное обучение сначала с 7 по 13 ноября, а затем продлили эту меру еще на неделю.

В Екатеринбурге родители также выступали против дистанта. Утром, 8 ноября у здания городской Администрации Екатеринбурга они собрались с представители общественной организации «РодНадзор». Активисты составили обращение от имени родителей к мэру города Алексею Орлову, а также к начальнику департамента образования Константину Шевченко.