В Екатеринбурге стали реже увольнять сотрудников из-за публикаций в соцсетях

Повышенный интерес к соцсетям работающих сотрудников в прошлом году отчасти был спровоцирован удаленкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге работодатели стали реже увольнять сотрудников из-за публикаций в соцсетях. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. За год число руководителей, увольняющих сотрудников за посты в социальных сетях сократилось до 9%.

- Повышенный интерес к соцсетям работающих сотрудников в прошлом году отчасти был спровоцирован повсеместным вводом удаленки. Сейчас же рабочие процессы отлажены, и в условиях нехватки кадров работодатели, видимо, предпочитают не разбрасываться как действующими сотрудниками, так и подходящими кандидатами, - рассказывают в пресс-службе SuperJob.

В прошлом году за интернет-активностью сотрудников следили 27% работодателей, в этом их число снизилось до 24%. Совсем игнорируют соцсети работников 53% руководителей, что на 1% больше, чем в 2020 году.

Также эксперты выяснили, что 40% жителей Екатеринбурга учитывают тот факт, что их интернет-активность может отслеживать работодатель. При этом каждый девятый (11%) ведет социальные сети без оглядки на то, что подумает работодатель. Кроме того, 6% жителей города вообще считают, что работодатель не будет следить за соцсетями, а 10% даже не задумались об этом.