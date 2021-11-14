В Полевском пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Полевском 61-летний пьяный местный житель за рулем Audi A6 спровоцировал аварию, в которой пострадала 39-летняя женщина с пятилетним ребенком. По предварительным данным, мужчина при проезде поворота не справился с управлением и въехал во встречный Volkswagen Polo. Травмированные водитель и пассажир иномарки смогли самостоятельно обратиться в приемный покой местной больницы.

39-летняя женщина за рулем в момент столкновения была трезвой. Она вместе с ребенком направлялась домой. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве.

- У водителя Audi A6 имелись внешние признаки опьянения, что стало основанием для проведения освидетельствования, установлено состояние алкогольного опьянения -результат 1,115 мг/л в выдыхаемом воздухе, это является сильнейшим алкогольным опьянением, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Мужчина рассказал, что перед поездкой выпил 0.5 литра пива. Он отъезжал от магазина по улице Степана Разина в сторону Березовой рощи. На нерадивого водителя составили административный протокол, теперь его ждет суд и штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав.