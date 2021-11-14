В Екатеринбурге 39-летняя женщина лишилась телефона и 22 тысяч после знакомства с двумя мужчинами

Злоумышленник рассказал, что обналичил деньги и потратил их вместе со своим приятеле Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге 39-летняя местная жительница лишилась мобильного телефона и 22 тысяч на банковских картах после знакомства с двумя молодыми людьми. Все произошло на улице Вильгельма де Геннина, как рассказала сама пострадавшая, они стали выпивать спиртные напитки, а уже дома она обнаружила пропажу ценных вещей.

- Подозреваемым оказался 29-летний ранее судимый за кражу местный житель. Он не стал отрицать причастность к содеянному. По его словам, он воспользовался тем, когда женщина отвлеклась, и в этот момент вытащил из ее сумки мобильное устройство и средства платежа, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленник рассказал, что обналичил деньги и потратил их вместе со своим приятелем. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.