В уральском санатории «Изоплит», где у детей выявили грипп А, произошла вспышка COVID-19

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В уральском санатории для детей «Изоплит», где на этой неделе сразу у 43 детей появились симптомы ОРВИ, произошла вспышка коронавируса. В период с 3 по 7 ноября ребят начали вывозить с территории с высокой температурой и кашлем, позже у них обнаружились признаки гриппа А. Также были найдены существенные нарушения по содержанию детей.

- Охват сотрудников вакцинацией против гриппа недостаточен: 76% при необходимых 90%. Кроме того, при выписке детей с признаками ОРВИ не переданы данные в медорганизации по месту жительства, не переданы экстренные извещения на случаи заболевания, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным портала Е1, при лабораторном обследовании заболевших детей у одного ребенка выявлена сочетанная инфекция: COVID-19 + РС-инфекция + риновирусная инфекция, контактными были сразу 25 человек, им уже разослали соответствующие уведомления.