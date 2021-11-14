В Нижнем Тагиле водитель грузовика на скользкой дороге влетел в «КамАЗ»

Со стороны поселка Кирпичный на всех выездах образовались длинные пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге и влетел в «КамАЗ», инцидент произошел днем на улице Красноармейской, недалеко от магазина «Океан». Со стороны поселка Кирпичный на всех выездах образовались длинные пробки. Об этом пишет местное издание TagilCity со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

- Около 13 часов водитель грузового автомобиля МАН не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем КамАЗом, никто не пострадал, - сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

Автомобили получили небольшие повреждения, водители оформили ДТП по европротоколу. Напомним, ранее в Екатеринбурге водитель рейсового автобуса с пассажирами в салоне врезался в дорожное ограждение в районе южного автовокзала. Авария произошла на пересечении улиц Щорса и 8 марта. После столкновения часть железного забора вылетела на пешеходный тротуар.