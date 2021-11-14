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Общество14 ноября 2021 13:53

Инспекторы ГИБДД предупредили горожан о гололеде на дорогах Екатеринбурга

Внимательными нужно быть как автомобилистам, так и пешеходам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Инспекторы ГИБДД по Екатеринбургу предупредили автомобилистов и пешеходов об ухудшении погодных условий и рекомендовали избегать резких маневров: торможений и перестроений, рискованных обгонов, при этом выбирать при движении пониженную скорость, также следует увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.

- Будьте готовыми снизить скорость или остановиться в случае появления на дороге пешеходов.Строго выполняйте предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пешеходам необходимо помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не торопиться и избежать любых инцидентов. Инспекторы проводят проверки содержания улично-дорожной сети на предмет своевременной расчистки проезжей части от снега.