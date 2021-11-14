В Екатеринбурге водитель пассажирского автобуса снес при повороте дорожное заграждение

Фото: паблике "Вконтакте" "ДТП Екатеринбурга"

В Екатеринбурге водитель рейсового автобуса с пассажирами в салоне врезался в дорожное ограждение в районе южного автовокзала. Авария произошла на пересечении улиц Щорса и 8 марта. После столкновения часть железного забора вылетела на пешеходный тротуар.

- Водитель автобуса № 047 двигался по Щорса, поворачивал налево на улицу 8 Марта, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. В салоне находилось два пассажира, никто не пострадал, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погиб человек. 13 ноября около 16:15 на пятом километре Южного подъезда к городу водитель «семерки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом.