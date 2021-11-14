За минувшие сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 28 человек

Сейчас состояние 912 пациентов оценивается как тяжелое, 601 из них лежат в палатах реанимации Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки от коронавируса в Свердловской области скончались 28 человек. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 7 884 человека. Только за 14 ноября был зарегистрирован 721 новый случай заражения инфекцией, из них только 90 приходятся на уральскую столицу, остальные заболевшие находятся в других городах региона.

- Сейчас состояние 912 пациентов оценивается как тяжелое, 601 из них лежат в палатах реанимации, а 508 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки из больниц выписали 475 человек, - сообщают в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловскую область поступила большая партия вакцины «Спутник Лайт», регион получил сразу 81 тысячу доз препарата, кроме того, пришли 39 тысяч доз «Спутника V», лекарство прибыло после проведения переговоров с федеральным Минздравом.