Уральская спортсменка Виктория Мешкова победила на чемпионате России по скалолазанию

Фото: федерация скалолазания России

Свердловская скалолазка Виктория Мешкова завоевала очередной титул чемпионки России в дисциплине «лазание на трудность», соревнования проходили в Красноярске. Теперь на счету уральской спортсменки четыре победы на первенстве страны, кроме того, она является действующей чемпионкой Европы и участницей Олимпийских игр в Токио.

- В женском финале статус действующей чемпионки России успешно защитила Виктория Мешкова. Она сумела добраться до предфинишной зацепки (42). Для уральской скалолазки это четвертая победа на чемпионатах страны, - сообщает пресс-служба федерации скалолазания России.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что Викторию Мешкову призвали в армию. Девушка будет проходить службу в спорт роте (ЦСКА) Центрального военного округа. По словам Виктории о том, насколько будет заключен контракт, станет известно чуть позже.