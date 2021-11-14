Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 ноября 2021 10:31

В Екатеринбурге 49-летний мужчина потерял 400 тысяч, поверив мошенникам

Пострадавший оформил на себя несколько кредитов и отдал деньги аферистам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Как только звонки прекратились, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию

Как только звонки прекратились, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге 49-летний мужчина потерял 400 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что ему позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудницей банка, она сообщила, что неизвестные пытаются оформить на его имя несколько кредитов, поэтому необходимо срочно подать заявку на «зеркальный» заем.

- Доверчивый гражданин согласился, и в нескольких банках получил нужную сумму. Затем звонившая сообщила собеседнику, что ему необходимо перевести полученные деньги на «безопасные» счета, что мужчина и сделал, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как только звонки прекратились, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Он заверил, что ранее уже слышал о телефонных аферистах, но оказался под влиянием психологического воздействия. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску преступников.