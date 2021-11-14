В Екатеринбурге 49-летний мужчина потерял 400 тысяч, поверив мошенникам

Как только звонки прекратились, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге 49-летний мужчина потерял 400 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что ему позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудницей банка, она сообщила, что неизвестные пытаются оформить на его имя несколько кредитов, поэтому необходимо срочно подать заявку на «зеркальный» заем.

- Доверчивый гражданин согласился, и в нескольких банках получил нужную сумму. Затем звонившая сообщила собеседнику, что ему необходимо перевести полученные деньги на «безопасные» счета, что мужчина и сделал, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как только звонки прекратились, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Он заверил, что ранее уже слышал о телефонных аферистах, но оказался под влиянием психологического воздействия. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску преступников.