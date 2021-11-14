Екатеринбуржцев предупредили о резком похолодании на следующей неделе

По данным синоптиков, начало новой недели в уральской столице будет достаточно холодным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты уральского гидрометцентра предупредили екатеринбуржцев о резком похолодании. По данным синоптиков, начало новой недели в уральской столице будет достаточно холодным. Столбики термометров в ближайшие два дня опустятся сразу до минус 16 градусов, а в отдельных районах области – и до минус 19-20.

- В понедельник, 16 ноября, днем ожидается до минус 10 градусов по Цельсию. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, скорость: от четырех до девяти метров в секунду, сообщают в Уральском гидрометцентре.

Сохраняется и угроза возникновения гололеда. МЧС напоминает пешеходам, что из-за скользких дорог лучше выходить из дома пораньше, чтобы никуда не торопиться. Помимо этого, ведомство рекомендует жителям области отказаться от работ на высоте и на открытом воздухе. Отказаться стоит и от походов.