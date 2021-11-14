Фото: Instagram Дмитрия Соколова

Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов поделился редким снимком со своими сыновьями. В публикации Instagram бывший КВНщик запечатлен с 29-летним Александром и шестилетним Иваном. Фотографию выстроили в стиле лесенки, где самый старший член семьи находится сверху кадра, а самый младший – внизу.

- Папины сыновья, - коротко прокомментировал сам автор снимка.

Подписчики шоумена стали наперебой расхваливать фотографию и ответили удивительное сходство между родственниками.

- Соколовы! Клоны! Одно лицо! Очень похожи, прекрасная семья, мира вашему дому, - пишут фолловеры.

Кстати, накануне актер из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников удивил подписчиков необычным заявлением в своем аккаунте в Instagram. Известный ведущий признался, что коллекционирует кукол.

- Друзья мои, я коллекционер! Но не простой. Я коллекционирую кукол. Монст Хай, Винкс, и даже Барби, - подписал фото актер.