Спортсмен с Урала завоевал золото этапа Гран-При по фигурному катанию

Фото: Instagram Александра Галлямова

Воспитанник екатеринбургской спортивной школы «Юность», фигурист Александр Галлямов завоевал золото этапа Гран-При, который проходил в столице Японии Токио. Наш спортсмен выступает в парном катании вместе с Анастасией Мишиной. За выступление в короткой программе дуэт получил 78.40 балла и занял промежуточное первое место.

В прокате произвольной программы пара уверенно продемонстрировала самый сложный набор прыжков среди своих соперников и оторвалась от второго места сразу на 14 баллов. Кстати, серебро также досталось представителям России, медаль взяли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

- Спасибо нашей команде за подготовку! Очень рады показать наши программы всем присутствующим болельщикам, а также выразить благодарность за поддержку тем, кто вставал в шесть утра, - написал Александр Галлямов на своей станице в Instagram.

Кстати, российский дуэт является обладателем золотых медалей с последнего чемпионата мира по фигурному катанию, который проходил в Швеции.