Сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей девятилетней девочки Виктории Поповой, которая не вернулась с прогулки 13 ноября, родители школьницы обратились за помощью в отряд «ЛизаАлерт» и в полицию. В итоге юную уралочку нашли живой и невредимой. Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах.

- По предварительной информации, девочка была в гостях у подружки. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку, подробности выясняются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, что на этой неделе на Химмаше искали мать двоих детей. Ее поиски велись больше двух суток, к счастью, ее удалось найти живой. Позже выяснилось, что женщина распивала спиртное в гостях у друга.