Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге объявили в розыск 9-летнюю Викторию Попову. По данным отряда «ЛизаАлерт», девочка не вернулась домой 13 ноября.

Приметы: рост 145 сантиметров, худощавое телосложение , карие глаза, каштановые волосы . У Виктории темно-синяя куртка, розовая кофта, серая шапка, серые колготки, темно-коричнивые полусапоги.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят звонить инфоргу поисков - Екатерина (Феникс) 8-953-053-04-83. Также можно обратиться в отдел полиции № 13 по телефону (343) 356-42-13.

Напомним, что на этой неделе на Химмаше искали мать двоих детей. Позже выяснилось, что женщина распивала спиртное в гостях у друга.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят звонить инфоргу поисков - Екатерина (Феникс) 8-953-053-04-83. Также можно обратиться в отдел полиции № 13 по телефону (343) 356-42-13.