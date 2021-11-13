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Происшествия13 ноября 2021 17:30

В Нижнем Тагиле водитель «семерки» погиб после столкновения с автобусом

Прокуратура проводит проверку
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку исполнению федерального законодательства о безопасности дорожного движения, транспортной безопасности.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку исполнению федерального законодательства о безопасности дорожного движения, транспортной безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле устанавливаются причины аварии, унесшей жизнь водителя «семерки». Как рассказали в областной прокуратуре, около 16:15 водитель легковушки, двигаясь по селу Николо-Павловское, выехал на встречную полосу и протаранил пассажирский автобус.

- В результате погиб водитель легкового автомобиля. Один пассажир автобуса получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку исполнению федерального законодательства о безопасности дорожного движения, транспортной безопасности.

Напомним, что накануне в страшной аварии погибла семейная пара из Екатеринбурга. А на Черноисточенском шоссе установили билборд с изображением погибшей в ДТП студентки.