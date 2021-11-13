В Нижнем Тагиле водитель «семерки» погиб после столкновения с автобусом

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку исполнению федерального законодательства о безопасности дорожного движения, транспортной безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле устанавливаются причины аварии, унесшей жизнь водителя «семерки». Как рассказали в областной прокуратуре, около 16:15 водитель легковушки, двигаясь по селу Николо-Павловское, выехал на встречную полосу и протаранил пассажирский автобус.

- В результате погиб водитель легкового автомобиля. Один пассажир автобуса получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку исполнению федерального законодательства о безопасности дорожного движения, транспортной безопасности.

Напомним, что накануне в страшной аварии погибла семейная пара из Екатеринбурга. А на Черноисточенском шоссе установили билборд с изображением погибшей в ДТП студентки.