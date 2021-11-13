Студентка, заявившая об изнасиловании, готова раскрыть, на что потратила перечисленные деньги

СК проводит проверку.

Студентка РГППУ Алина Гаршина, заявившая об изнасиловании, готова раскрыть, на что потратила перечисленные ей подписчиками деньги. Она также рассказала, как звали ее предполагаемого насильника. В скриншоте переписки она сообщает подруге, что находится в отеле с мужчиной по имени Андрей.

- Вы правы, отчетность должна быть. Но, так как у меня не было возможности выходить в сеть, я этого не сделала. В СМИ я может даже покажу отчетность до копейки. Никаких 400 (тысяч), как пишут, не было, - рассказала 23-летняя Алина Гаршина в Instagram.

Ранее студентка РГППУ рассказывала через блоги в Instagram и Twitter о нападении мужчины, который напал на нее в парке Павлика Морозова. А затем силой затащил в гостиницу на другом конце города. Девушка объявила сбор средств для оплаты адвоката. Но отношение к Гаршиной изменилось на 180 градусов, когда общественность узнала о ее работе вебкам-моделью. А после увидела записи с камер из отеля «Ямал».

На записи видно, как Алина и ее спутник заселяются, а потом уходят в магазин за мороженным и шоколадом. После этого пара уединяется в номере. Следственный комитет проводит проверку, решения о возбуждении уголовного дела или отказа в этом пока не поступало.