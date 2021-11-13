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Происшествия13 ноября 2021 17:08

Студентка, заявившая об изнасиловании, готова раскрыть, на что потратила перечисленные деньги

Девушка работает вебкам-моделью
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Студентка РГППУ Алина Гаршина, заявившая об изнасиловании, готова раскрыть, на что потратила перечисленные ей подписчиками деньги. Она также рассказала, как звали ее предполагаемого насильника. В скриншоте переписки она сообщает подруге, что находится в отеле с мужчиной по имени Андрей.

- Вы правы, отчетность должна быть. Но, так как у меня не было возможности выходить в сеть, я этого не сделала. В СМИ я может даже покажу отчетность до копейки. Никаких 400 (тысяч), как пишут, не было, - рассказала 23-летняя Алина Гаршина в Instagram.

Ранее студентка РГППУ рассказывала через блоги в Instagram и Twitter о нападении мужчины, который напал на нее в парке Павлика Морозова. А затем силой затащил в гостиницу на другом конце города. Девушка объявила сбор средств для оплаты адвоката. Но отношение к Гаршиной изменилось на 180 градусов, когда общественность узнала о ее работе вебкам-моделью. А после увидела записи с камер из отеля «Ямал».

На записи видно, как Алина и ее спутник заселяются, а потом уходят в магазин за мороженным и шоколадом. После этого пара уединяется в номере. Следственный комитет проводит проверку, решения о возбуждении уголовного дела или отказа в этом пока не поступало.