Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 166 132. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 31 человек. В регионе выявили 727 новых случаев инфекции. Число смертей достигло 7 824, а число заболевших - 166 132. К слову, за сутки в Екатеринбурге выявили 144 случаев COVID-19.

- Состояние 931 госпитализированного оценивается как тяжелое, 598 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 506 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Напомним, что в регионе продлили дистант для учеников 5-11 классов. Кроме этого был расширен перечень документов для проверки QR-кодов.

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