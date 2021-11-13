В Екатеринбурге задержали водителя, который устроил массовое ДТП на Ботанике

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали автохама, который протаранил восемь автомобилей на парковке у дома № 14 по улице Академика Шварца. Как выяснилось, 7 ноября мужчина был в гостях у друга, а потом решил прокатиться на его Hyundai Solaris .

- Сам водитель пояснил, что в день происшествия находился в гостях у друга. После чего он решил прокатиться на машине приятеля. 36-летний екатеринбуржец сел за руль, при движении не справился с управлением и допустил столкновение с автомашинами, после чего испугался и поспешил скрыться, - сообщили в городском управлении ГИБДД.

Чкаловский районный суд назначил автохаму наказание в виде пяти суток административного ареста. Напомним, что в аварии на Тюменском тракте погибла семейная пара из Екатеринбурга.