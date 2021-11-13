В Нижнем Тагиле поймали сбежавшего из колонии убийцу

Его ждет возвращение в колонии строгого режима. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Нижнем Тагиле поймали сбежавшего из колонии-поселения при ИК-12 убийцу Романа Баса. Теперь он будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

- Его задержали в квартире. Он не оказал сопротивления, - пояснил «КП»-Екатеринбург пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Роман Бас должен был отсидеть 10 лет в колонии строгого режима. У беглеца на теле есть несколько татуировок. Среди них на предплечье «кельтский узор», а на левой лопатке «смерть с косой». Также у него набит «перстень» на пальце левой руки. Осужденный очень высокого роста – 195 сантиметров, он худощавый.