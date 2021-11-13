У водителя иномарки не выявили опьянения. Фото: УГИБДД по Свердловской области / СОЦСЕТИ

На Черноисточенском шоссе в Нижнем Тагиле появился билборд с изображением 17-летней студентки Александры Т., которая погибла в аварии на прошлой неделе. В социальных сетях уверены, что инициатором установки стали родители девушки.

Мать Александры отказалась комментировать ситуацию.

Напомним, что за рулем Opel Astra был 20-летний Олег Черезов. Водитель не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение, а потом врезался в опору линии электропередач. Пассажиры Виталий Богачев и Александра погибли на месте.

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбурга»

Олег Черезов получил травмы и был госпитализирован. Установлено, что в момент ДТП автомобилист был трезв.

- Любой из нас может попасть в аварию, - рассказывала ранее «КП»-Екатеринбург мать Александры. – Оборвалась жизнь двух человек, зачем ломать третью?! Мы знаем семью Олега, им сейчас очень тяжело. Возбуждено ли уголовное дело я не знаю. Он точно сядет, но моего ребенка это не вернет. Мне очень больно видеть, как в соцсетях «полощут» Олега.