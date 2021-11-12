В Первоуральске водитель мотоцикла вылетел «на красный» и врезался в автомобиль

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Первоуральск"

В Первоуральск молодой человек на мотоцикле устроил аварию на пересечении улиц Ильича и Трубников. Инцидент произошел накануне днем, водитель двухколесного транспорта вылетел на оживленный перекресток на красный сигнал светофора и врезался в машину, которая выполняла обычный поворот. Об этом пишут подписчики паблика «Инцидент. Первоуральск».

На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мотоциклист даже не пытался снизить скорость перед перекрестком. А удар был настолько сильный, что его выбросило с сидения и, перевернувшись в воздухе, он пролетел над крышей проезжающей машины. Пока неизвестно, насколько сильно он пострадал. Официальной информации от городского отделения пропаганды ГИБДД пока не поступало.

Напомним, накануне на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП. При лобовом столкновении легковушки Lada Granta и грузовика Scania погибла супружеская пара, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла около 11:30 на 109 километре трассы. По предварительным данным, 37-летний водитель Lada Granta совершал обгон и при возвращении на свою полосу не справился с управлением.