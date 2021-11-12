На Урале инспекторы ДПС помогли мужчине, застрявшему на трассе из-за кончившегося бензина

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области инспекторы ДПС помогли водителю отечественной легковушки, который застрял на ночной трассе из-за кончившегося бензина. Старший лейтенант Алексей Тельтевский и лейтенант Данис Хасанов патрулировали автодорогу «Верхняя Пышма-Среднеуральск-Исеть», когда заметили «ВАЗ-21099» с включенной «аварийкой».

- Молодой человек пытался справиться со сложившейся ситуацией, он пытался поймать машину, но никто из проезжающих автомобилистов не останавливался. Тогда сотрудники ДПС предложили водителю проехать до ближайшей автозаправочной станции, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Полицейские взяли легковушку на буксир и успешно доставили машину на АЗС. Заправив автомобиль топливом, мужчина смог продолжить путь, прежде выразив благодарность в адрес сотрудников Госавтоинспекции.